Лучший камерофон Sony станет доступен россиянам

Японская компания Sony объявила о выходе на российский рынок смартфона Xperia Pro-I, первый в мире аппарат с дюймовой матрицей станет доступен потребителям до конца года.

Смартфон в качестве аппаратной платформы получил высокопроизводительный процессор Snapdragon 888, он также оснащен OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма, разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц.

Sony Xperia Pro-I первым в индустрии оснастили 12-мегапиксельным дюймовым сенсором. Объектив датчика оборудован переключаемой диафрагмой, что позволяет изменять глубину резкости.

Ожидается, что продажи новинки стартуют в декабре. За версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ производитель попросит 134 990 рублей.