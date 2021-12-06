Пьяный полицейский за рулем насмерть сбил жителя Бурятии

Пьяный помощник участкового сбил насмерть мужчину, который успел оттолкнуть своих спутниц с дороги, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По данным следствия, 2 декабря пьяный помощник участкового уполномоченного полиции ехал домой на Toyota Sprinter. На улице Гагарина села Горячинск он сбил 32-летнего мужчину, шедшего по обочине с двумя женщинами. Пешеход, увидев приближавшийся на высокой скорости автомобиль, успел оттолкнуть в сторону своих спутниц, а сам погиб на месте.

Состояние опьянения у водителя установлено в ходе освидетельствования с использованием технических средств; также у него получены образцы крови и мочи, которые направлены в лабораторию для проведения химических исследований. Н месте происшествия будет проведен следственный эксперимент, после чего назначена автотехническая экспертиза.

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего сотрудника полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.