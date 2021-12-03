Спасателям осталось найти тела 15 шахтеров в «Листвяжной»

Горноспасатели продолжают поиск 15 шахтеров, погибших в «Листвяжной», известно о местонахождении 14 тел, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Сейчас в шахте остаются 27 погибших шахтеров и два горноспасателя. Известно местонахождение 12 шахтеров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается. За прошедшие сутки поднято 11 тел, в пятницу отделения ВГСЧ подняли из шахты еще 12 тел погибших — 11 шахтеров и одного горноспасателя.

На пятницу запланировано проветривание аварийных участков, что позволит продолжить поиски погибших шахтеров и ликвидацию последствий аварии. Газообстановка в шахте сложная, но стабильная.

В стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших. Один из них в состоянии средней степени тяжести, 15 — в удовлетворительном. Планируется выписка 13 человек. 83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

Взрыв метана на «Листвяжной» произошел 25 ноября. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Возбуждено два уголовных дела — нарушение требований промышленной безопасности и халатность. Задержаны директор шахты, его зам, начальник участка и двое инспекторов Ростехнадзора.