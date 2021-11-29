Биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт

Российский биатлонист Евгений Гараничев забыл палки и опоздал на воскресную спринтерскую гонку первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Гараничев оставил палки в вакс-кабине, после чего стоял на старте и ждал, когда ему передадут инвентарь. В итоге россиянин стартовал с опозданием на 35 секунд.

Спортсмен, допустив три промаха, финишировал в спринте 113-м из 117 биатлонистов. Лучший из россиян Александр Логинов занял 10 место.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал в Эстерсунде 27 ноября. Второй этап пройдет там же с 2 по 5 декабря.