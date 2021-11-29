Биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт

Российский биатлонист Евгений Гараничев забыл палки и опоздал на воскресную спринтерскую гонку первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Гараничев оставил палки в вакс-кабине, после чего стоял на старте и ждал, когда ему передадут инвентарь. В итоге россиянин стартовал с опозданием на 35 секунд.
Спортсмен, допустив три промаха, финишировал в спринте 113-м из 117 биатлонистов. Лучший из россиян Александр Логинов занял 10 место.
Новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал в Эстерсунде 27 ноября. Второй этап пройдет там же с 2 по 5 декабря.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
WSG0600-164-164Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...
1zhen1все идет к тому чтоб отменить пособия