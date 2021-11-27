Samsung прекратит выпуск смартфонов серии Galaxy Note

Компания Samsung Electronics до конца года завершит производство смартфонов серии Galaxy Note, на 2022 год выпуск соответствующих моделей уже не предусмотрен.

Концепции прежних вариантов Note будет соответствовать версия Ultra из серии Galaxy S. Известно, что модель с рабочим названием Galaxy S22 Ultra будет представлена в начале следующего года, пишет южнокорейское издание ET News.

Основной причиной прекращения производства серии Galaxy Note являются выросшие объемы производства смартфонов с гибкими дисплеями. Отказ от серии поможет избежать внутренней конкуренции между моделями и сконцентрироваться на выпуске смартфонов нового поколения.

В 2021 году Samsung выпустила порядка 3,2 миллионов Galaxy Note 20. Линейка была представлена годом ранее. При этом в следующем году компания намерена продать 13 миллионов сгибаемых смартфонов серии Galaxy Z.