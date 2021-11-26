«Сибирь» сыграет против «Авангарда» второй раз за сезон

Сибирское дерби пройдет на льду ХК «Сибирь» в пятницу, новосибирская команда встретится с омским «Авангардом» второй раз в текущем сезоне.
На момент предстоящего противостояния «Авангард» имеет преимущество перед «Сибирью» по очкам, но находится всего на одну строчку выше новосибирцев в турнирной таблице. В турнире омские ястребы одержали 17 побед в основное время, у «Сибири» всего 12 побед.
Последняя встреча «Авангарда» и «Сибири» прошла 16 октября и завершилась неуверенной победой омичей со счетом 4:3. По статистике всех встреч в КХЛ побед также больше за «Авангардом». Сибирские команды всего сыграли 51 раз, из них 36 раз новосибирцы проиграли.
Встреча «Сибирь» — «Аванград» пройдет на домашней площадке новосибирцев в пятницу, 26 декабря в 19.30 по местному времени.
лачиновКадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...
Nik3316ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...
fydor55Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
Oskar271Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.