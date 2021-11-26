«Сибирь» сыграет против «Авангарда» второй раз за сезон

Сибирское дерби пройдет на льду ХК «Сибирь» в пятницу, новосибирская команда встретится с омским «Авангардом» второй раз в текущем сезоне.

На момент предстоящего противостояния «Авангард» имеет преимущество перед «Сибирью» по очкам, но находится всего на одну строчку выше новосибирцев в турнирной таблице. В турнире омские ястребы одержали 17 побед в основное время, у «Сибири» всего 12 побед.

Последняя встреча «Авангарда» и «Сибири» прошла 16 октября и завершилась неуверенной победой омичей со счетом 4:3. По статистике всех встреч в КХЛ побед также больше за «Авангардом». Сибирские команды всего сыграли 51 раз, из них 36 раз новосибирцы проиграли.

Встреча «Сибирь» — «Аванград» пройдет на домашней площадке новосибирцев в пятницу, 26 декабря в 19.30 по местному времени.