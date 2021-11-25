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Первый каток открылся в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МАУ «Стадион»

Первый каток в этом сезоне открылся в центре Новосибирска — в Нарымском сквере, сообщила в четверг пресс-служба МАУ «Стадион».

Каток в Нарымском сквере заработал в четверг, его залили на месте теннисных кортов. Площадь катка превышает 2 тысячи квадратных метров.

По понедельникам каток в Нарымском сквере будет работать с 15.00 до 21.00. В остальные дни с 11.00 до 21.00 (16.00 — 17.00 — технический перерыв).

Для посетителей катка оборудованы теплые раздевалки и пункт проката. Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров составит 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей в час. Вход со своими коньками: для детей и пенсионеров — 52 рубля в час, для взрослых — 83 рубля в час. Заточка катков будет стоить 120 рублей.

QR-кодов для посещения катка не требуется, но в раздевалках важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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