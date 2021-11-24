Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы полосы в Норильске

Самолет Sukhoi Superjet -100 выкатился за пределы полосы на 30 метров в Норильске, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Предварительно установлено, что 24 ноября днем самолет Sukhoi Superjet-100 осуществлял рейс Челябинск-Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров.

На борту воздушного судна находились 81 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет.

Следователи в ходе проверки оценят действиям членов экипажа и наземных служб аэродрома. Накануне в Норильске была сильная метель.