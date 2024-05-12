Шестеро человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде

Спасатели извлекли из-под завалов после обрушения секции дома в Белгороде тела шестерых погибших, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, всего 20 человек пострадали в результате обрушения секции дома, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Москве, сказал губернатор Белгородской области Гладков.

По его словам, 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделение реанимации детской областной клинической больницы. 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов, добавил губернатор.

В воскресенье, 12 мая в результате украинского обстрела в Белгороде обрушился подъезд с первого по десятый этаж.