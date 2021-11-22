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Рогозин пообещал российский интернет из космоса в 2024 году

Источник:
ТАСС
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Фото: CREATOR:Emmanuel Briot / CC BY-SA 4.0

Программа «Сфера» позволит России получить в 2024 году интернет из космоса, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, госкорпорация уже получила первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В следующем году на «Сферу» будет выделено еще 7 миллиардов рублей.

«Эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой — в 2023 году», — сказал Рогозин в интервью ТАСС.

Вторая часть средств, сказал он, пойдет на закупку ракет-носителей для выведения в 2024 году спутников связи «Экспресс-РВ». «Там финансирование аппаратов идет от Минцифры, а средства выведения мы должны создать сами», — добавил Рогозин.

Программа «Сфера» предусматривает запуск более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Головные исполнители приступили к работам по программе.

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