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Необычное устройство позволит собакам позвонить хозяину

Источник:
The Guardian
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Фото: © Sibnet.ru

Британские ученые разработали устройство, которое позволяет домашним питомцам связаться с хозяином, когда он находится вне дома.

Гаджет под названием DogPhone представляет собой специальный мячик, внутри которого находится передатчик. Если собака возьмет его в пасть, передатчик запустит видеозвонок на ноутбуке или мобильном устройстве, пишет The Guardian.

Если хозяин ответит на вызов, питомец увидит его на экране или услышит голос. При необходимости человек тоже может позвонить собаке — чтобы ответить на входящий вызов, ей потребуется поиграть с мячом.

Разработчики уверены, что устройство поможет собакам лучше справляться с одиночеством, когда они находятся дома без хозяина. Однако для его использования потребуется специальная дрессировка.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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