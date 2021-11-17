Необычное устройство позволит собакам позвонить хозяину

Британские ученые разработали устройство, которое позволяет домашним питомцам связаться с хозяином, когда он находится вне дома.

Гаджет под названием DogPhone представляет собой специальный мячик, внутри которого находится передатчик. Если собака возьмет его в пасть, передатчик запустит видеозвонок на ноутбуке или мобильном устройстве, пишет The Guardian.

Если хозяин ответит на вызов, питомец увидит его на экране или услышит голос. При необходимости человек тоже может позвонить собаке — чтобы ответить на входящий вызов, ей потребуется поиграть с мячом.

Разработчики уверены, что устройство поможет собакам лучше справляться с одиночеством, когда они находятся дома без хозяина. Однако для его использования потребуется специальная дрессировка.