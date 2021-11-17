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Слуцкая объяснила высокие зарплаты фигуристам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/slutskayaofficial

Футболисты зарабатывают больше представителей других видом спорта, потому что это — народный вид, и спортсменам платят спонсоры, таким мнением поделилась фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

«Вас бесят богатые спортсмены? Много людей спрашивает: "Почему футболисты, которые не добились никаких результатов, зарабатывают миллионы, а чемпионы и призеры в других видах спорта не имеют ни рекламных контрактов, ни зарплат?" Друзья мои, объясняю ситуацию», — написала Слуцкая в Instagram.

Она объяснила, что есть народные виды спорта, которые смотрят все, а есть менее популярные с ограниченным количеством зрителей (например, пляжный волейбол).

«Внимание! Чаще всего большие деньги спортсменам платит не государство, а спонсоры. Именно поэтому футболисты много зарабатывают не в зависимости от их результата в спорте», — отметила Слуцкая.

Также она оценила ситуацию, когда рабочие зарабатывают меньше, чем несовершеннолетние спортсмены. По ее мнению, век спортсмена очень короткий, и многие после окончания карьеры остаются без профессии или каких-либо самых простых навыков.

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