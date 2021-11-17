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Татьяна Толстая приедет в Новосибирск на фестиваль «Белое пятно»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Писательница и телеведущая Татьяна Толстая станет хедлайнером литературного фестиваля «Белое пятно» в Новосибирске, сообщает правительство региона.

Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» пройдет 20 и 21 ноября в Новосибирске. В 2021 году в фестивале принимают участие 13 писателей и литературных деятелей, в том числе пять иногородних участников.

Впервые гостями фестиваля станут известная писательница, телеведущая программы «Школа злословия» Татьяна Толстая, автор книг для детей и переводчик Анастасия Строкина, лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга», автор текста «Тотального диктанта-2022» Марина Степнова, поэт, прозаик, эссеист Дмитрий Воденников, поэт, переводчик, заместитель директора Российской государственной детской библиотеки Денис Безносов.

В программе Фестиваля в 2021 году около 30 мероприятий – творческие встречи с писателями, мастер-классы, лекции, литературные читки. Основной площадкой станет Новосибирская государственная областная научная библиотека. 

Попасть на мероприятия можно без QR-кода, но на ряд площадок необходима предварительная регистрация. С полной программой литературных выходных можно ознакомиться на сайте.

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