Юрий Куклачев перенес трехчасовую операцию на сердце

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте, он пожаловался на сердце. На «скорой» артиста отправили в больницу.

Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный уточнил в своих соцсетях, что Куклачев перенес трехчасовую операцию на сердце, он находится в тяжелом, стабильном состоянии.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный.

Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев — первый русский постановщик цирковых номеров с дрессированными кошками. Он создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года.