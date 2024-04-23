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Роман Сорокина «Наследие» изымут из продажи

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи трех книг, среди которых роман Владимира Сорокина «Наследие», остановлены из-за содержания, которое может быть воспринято как пропаганда нетрадиционных отношений и предпочтений, сообщило издательство АСТ.

Еще две книги — это «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

Согласно заявлению АСТ, Экспертный центр при Российском книжном союзе, проведя экспертизу этих произведений по запросу издательства, обнаружил в них «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством» России

Теперь книги должны быть изъяты из продажи. Также будут недоступны электронные версии произведений.

«Комментировать тут особенно нечего, вы и сами все знаете и понимаете», — говорится в посте издательства Corpus, выпустившего «Наследие».

«Наследие» Сорокина опубликовали в конце 2023 года. Роман завершает трилогию о докторе Платоне Гарине, куда входят также повесть «Метель» и роман «Доктор Гарин». В «Наследии» действие разворачивается в постапокалиптическом будущем — после ядерной войны. Сюжет строится вокруг Транссибирского экспресса, который вместо угля топят человеческими телами.

В январе 2024 года группа общественников направила в Следственный комитет обращение с просьбой проверить роман «Наследие» Сорокина на пропаганду ЛГБТ* (движение признано в России экстремистским и запрещено) и насилия над детьми.

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Политика #Россия #Искусство
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corrector

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GammiPluh

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corrector

Миллион снарядов в год для НАТЫ будешь из папье -маше лепить ? ой как он бесит

Asd10

Уклонист не русской национальности, засунь свой рупор куда тебе нравится. В пропагандисты ты не гож.