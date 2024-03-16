Умер артист Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни, сообщается на сайте московского Театра сатиры. Прощание с артистом пройдет в театре, похоронят его на Новодевичьем кладбище.

«15 марта на 90-м году жизни скончался народный артист России, президент Театра сатиры Александр Анатольевич Ширвиндт. Всенародно любимый, невероятный, обожаемый, всю свою жизнь посвятивший театру. Огромная потеря для нас всех», — говорится в сообщении.

Александр Ширвиндт в 1956 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего его приняли в труппу Театра имени Ленинского комсомола. Успех молодому актеру принесли роли в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом.

В кино Ширвиндт дебютировал в 1956 году. Его фильмография насчитывает более 60 работ, среди которых — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), «Небесные ласточки» (1976), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), «Забытая мелодия для флейты» (1987).

В 1968 году вслед за Эфросом Ширвиндт перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной, а с 1970 года работал в Московском театре сатиры. В качестве режиссера и сценариста участвовал в создании более 30 спектаклей и постановок.

Ширвиндт — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также награжден орденом Дружбы народов, имеет звания «Заслуженного артиста РСФСР» и «Народного артиста РСФСР».