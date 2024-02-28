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«Дни посещений» объявили для мумии на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Мумия алтайской принцессы (принцессы Укока)
Фото: © пресс-служба правительства Республики Алтай

Жители и гости Республики Алтай в марте смогут увидеть знаменитую мумию принцессы Укока 10 дней, сообщает Национальный музей им. А.В. Анохина, где хранится находка.

Женщину пазырыкской культуры, жившей здесь 2,5 тысячи лет назад, можно будет увидеть 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 марта по три часа в день – с 10:00 до 13:00.

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Мумию древней женщины в 1993 году обнаружили новосибирские археологи экспедиции в кургане скифского времени на высокогорном плато Укок в Республике Алтай близ границы с Монголией. Находку назвали одним из самых важных открытий археологии последнего времени.

Она хранилась в музее Новосибирска, в 2012 году после перестройки музея и создания особых условий для сохранения экспоната, ее вернули в Горно-Алтайск. Мумия не может постоянно находиться на свету, поэтому часто открывать саркофаг, где она хранится, не рекомендуется. С этим связаны ограничения ее демонстрации.

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Культгид #Искусство #Республика Алтай
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Топ комментариев

ld_andrey

Трубопроводный упал, а СПГ вырос, вот такая арифметика.

Killer X

Не думаю что Карлсон платил Путину за интервью, как этого потребовал Борис Джонсон например.

GammiPluh

Через некоторое время все за Днепром станет для Украины стратегически незначимым

mosquito__2010

Ты тут срач разводишь потому что работу найти не можешь ?