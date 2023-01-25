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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Пазырыкцы делали татуировки на больных местах

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые назвали пазырыкцев — древних жителей Горно Алтая, культурой татуированных тел, все жители тогда носили много изображений на теле, в том числе в лечебных целях, сообщила один из авторов открытия «замёрших погребений» на плато Укок Горного Алтая Наталья Полосьмак.

В VI–III веках до нашей эры на территории Центрального и Горного Алтая и в прилегающей части Восточного Казахстана жили племена кочевников-скотоводов, материальную культуру которых археологи стали именовать пазырыкской — по памятникам, расположенным в урочище Пазырык, что находится в долине реки Большой Улаган.

На всех найденных пазырыкцах археологи нашли татуировки, в том числе на знаменитой мумии с Укока.

«Для пазырыкцев татуировка была одной из важных черт их культуры. Татуированные были все: мужчины, женщины, рядовые или знатные», — сказала Полосьмак в фильме на YouTube.

Фото: © кадр из видео

При этом татуировки повторяли образы их искусства, встречались те же изображения, что в аппликациях из кожи и дерева. Это образы зверей, птиц и рыб.

Татуировки наносились, как знак принадлежности к этой культуре, чтобы узнать своего при жизни и после смерти. Также ученые считают, что татуировки могли считать лечебным средством. Их наносили на болезненные места. Еще татуировки использовали, как оберег.

Тема: Раскопали в Сибири
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Наука #Наука #Республика Алтай
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