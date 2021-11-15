НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Депутат горсовета Улан-Удэ выловил огромную щуку

Источник:
Sibnet.ru
247 0

Депутат горсовета Улан-Удэ, директор торговой компании «Титан» Вадим Бредний поймал огромную щуку во время рыбалки на реке Ина, сообщил он в соцсетях.

Он рассказал, что съездил с друзьями в прошедшие выходные на первый лед на приток Баргузина — реку Ина.

«Несмотря на теплую погоду, а дул теплый ветер и была днем температура ноль градусов — щука брала хорошо. В основном клев шел на балансиры и плюс на джиг-головки. Экземпляры ловятся по 1-2 килограмма. Реже встречаются трешки», — отметил Бредний.

Его очень удивило большое количество рыбаков. Рыбаки активно перемещались по реке в поисках улова. Практически все ямы на реке уже обсверлены. Но сейчас каждый день рыба скатывается с верховий и разливов и скапливается в ямах. Помимо щук, ловили окуней, сазанов, лещей, сомов.

«Самые отчаянные рыбаки уже начали движение по закрайкам льда на мотоциклах и буранах. Один смельчак решил даже проехать Toyota Hilux Surf и провалился. Благо метр глубина была. Но вытаскивали Уазиками его долго. Лучше пешком с рюкзачком и саночками», — написал депутат.

Еще по теме
Выбираем сосиски: вкус, состав и упаковка
Ученые предупредили об ускоряющем старение напитке
Нутрициолог предупредила о вредных качествах популярной закуски
Нейрофизиолог посоветовала не пить кофе после пробуждения
смотреть все
Бурятия #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жительница Хакасии обвинила врачей в смерти восьмилетней племянницы
Резкое похолодание придет в Новосибирск
Митинги против QR-кодов прошли в Иркутской области
Депутат горсовета Улан-Удэ выловил огромную щуку
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Самое полное издание Skyrim появилось в продаже
Россия создаст самый мощный процессор
Комик Слава Комиссаренко ушел с ТНТ из-за законов телевидения
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

Д. В

Взрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)

D_I_A_B_L_O_o

пенсий меньше надо будет платить, бюджет целее будет
Sibnet.Ru