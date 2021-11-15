Депутат горсовета Улан-Удэ выловил огромную щуку

Депутат горсовета Улан-Удэ, директор торговой компании «Титан» Вадим Бредний поймал огромную щуку во время рыбалки на реке Ина, сообщил он в соцсетях.

Он рассказал, что съездил с друзьями в прошедшие выходные на первый лед на приток Баргузина — реку Ина.



«Несмотря на теплую погоду, а дул теплый ветер и была днем температура ноль градусов — щука брала хорошо. В основном клев шел на балансиры и плюс на джиг-головки. Экземпляры ловятся по 1-2 килограмма. Реже встречаются трешки», — отметил Бредний.

Его очень удивило большое количество рыбаков. Рыбаки активно перемещались по реке в поисках улова. Практически все ямы на реке уже обсверлены. Но сейчас каждый день рыба скатывается с верховий и разливов и скапливается в ямах. Помимо щук, ловили окуней, сазанов, лещей, сомов.



«Самые отчаянные рыбаки уже начали движение по закрайкам льда на мотоциклах и буранах. Один смельчак решил даже проехать Toyota Hilux Surf и провалился. Благо метр глубина была. Но вытаскивали Уазиками его долго. Лучше пешком с рюкзачком и саночками», — написал депутат.