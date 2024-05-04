Как сварить яйца на Пасху, чтобы они не треснули

Сварить яйца просто. Но на Пасху на праздничном столе они должны выглядеть безукоризненно. Как сделать так, чтобы яйца не треснули при варке?

Вовремя достать из холодильника

Скорлупа растрескается, если начать варить холодные яйца. Поэтому перед варкой они должны полежать при комнатной температуре примерно два часа. За это время скорлупа прогреется до комнатной температуры. Есть и более быстрый способ — подержать яйца в теплой воде 10-15 минут.

Проколоть скорлупу

Очень действенный способ избежать трещин — сделать микроскопический прокол с тупого конца яйца. Для этого можно использовать обычную канцелярскую кнопку. Дело в том, что прокол должен быть неглубоким — если повредить внутреннюю мембрану, в процессе приготовления из яйца начнет вытекать белок.

Положить в воду заранее

Даже если яйца несколько часов пролежали при комнатной температуре, при опускании их в кипяток появление трещин неизбежно. Лучше поставить их на огонь в прохладной воде и довести до кипения. В этом случае скорлупа будет нагреваться медленнее, что предохранит ее от повреждений. Важный нюанс — вода должна покрывать яйца полностью.

Варить на медленном огне

Часто яйца варят в бурно кипящей воде. В результате они подпрыгивают и бьются о дно или стенки кастрюли. Сохранить скорлупу целой в таком случае тяжело, она получает трещины, белок вытекает. Поврежденное яйцо уже не положишь на праздничный стол. Лучше убавить температуру и варить яйца на медленном огне.

Соль для микроволновки

Многие варят яйца в микроволновке. При приготовлении яиц таким способом для сохранения скорлупы в презентабельном виде следует добавить в емкость две чайные ложки соли. Заменить ее можно уксусом — его потребуется 5 столовых ложек.

Что важно знать еще

Проверить яйца на свежесть можно с помощью емкости с водой. Если погрузить свежее яйцо в воду, оно сразу опустится на дно. Если «дрейфует» в толще воды — его свежесть сомнительна. А если яйцо сразу всплыло — его нужно выкинуть.