Пять главных правил вкусного шашлыка

Приготовить шашлык просто, но чтобы гарантированно добиться вкусного результата, потребуется знание полезных секретов. Как выбрать посуду для маринада и дрова для углей, правильно сажать кусочки на шампуры, проверять температурный режим — собрали лайфхаки, которые помогут получить идеальный шашлык.

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Посуда для маринада

Мариновать мясо нужно обязательно в эмалированной, стеклянной или глиняной посуде. Алюминиевые кастрюли использовать нельзя — из-за наличия «агрессивного» маринада металлические окиси неизбежно прореагируют с кусочками мяса, вкус будущего блюда будет испорчен.

Правильный размер

Слишком большие куски мяса в ходе приготовления на огне сгорят снаружи, а внутри останутся сырыми. Маленькие кусочки получатся сухими, так как мгновенно потеряют влагу. Идеальный размер заготовок для шашлыка — куски с небольшой мандарин. Они успеют хорошо прожариться за 20-25 минут, будут выглядеть красиво, их удобно есть.

Посадка на шампуры

Шампуры перед приготовлением лучше немного нагреть над углями и смазать растительным маслом. Куски надо нанизывать вдоль волокон мяса, постные чередовать с жирными. Они должны «сидеть» на шампуре уверенно, не прокручиваться и не свисать. Максимальное количество кусков мяса на одном шампуре — пять или шесть.

Выбор дров

Неправильный выбор дров испортит вкус шашлыков. Идеальный материал для углей — фруктовые деревья, особенно виноградная лоза. Отлично подходят для шашлыка яблоня, груша, слива, вишня. Хороший выбор — белая акация, кизил, терн, бук, дуб. Доступный вариант — береза. Дрова из хвойных пород использовать нельзя, у мяса будет смолистый привкус.

Оптимальная температура

Когда кусок нагревается выше 60 градусов, происходит разрушение коллагена, мясо становится сухим. Чтобы сохранить сок, готовить нужно при температуре 55–60 градусов. Проверить температуру просто — нужно поднести руку к углям на 10-15 сантиметров. В оптимальном случае человек сможет продержать ее примерно 3-4 секунды. Если сразу нужно отдергивать — жар еще слишком силен.

Расстояние между мясом и раскаленными углями должно составлять 10-15 сантиметров. Если оно выше — шашлыки получатся сухими. Если ниже — подгорят.

Что надо знать еще

Чтобы проверить готовность, нужно надрезать кусочек — блюдо готово, если выступил прозрачный сок. Если сок красный — мясо еще не готово. Отсутствие сока говорит о том, что мясо пересушилось. Цвет мяса на срезе должен быть однородным.

После приготовления шашлык не стоит сразу дегустировать — лучше убрать его под крышку на пять минут. Наружные слои мяса пока еще очень горячие. Пока шашлык «доходит», температура на поверхности мяса и внутри сравняется. Только потом его можно подавать на стол.