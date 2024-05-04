Как выбрать правильный кулич на Пасху

Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе куличей на Пасху. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что перед Пасхой за производство куличей берутся многие пекарни и предприятия общепита, однако далеко не все из них способны гарантировать надлежащее качество продукции, поэтому всегда лучше будет выбрать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом.

При проверке срока годности стоит помнить, что куличи с натуральным составом обычно хранятся около двух недель. Некоторые изделия остаются свежими в течение месяца, но в этом случае стоит обращать внимание на их состав.

Среди допустимых ингредиентов эксперты назвали муку, яйца, сахар, соль, ванилин, дрожжи, маргарин и сливочное масло. В различных рецептах также добавляются изюм, цукаты, мармелад, орехи, кондитерская посыпка и ароматизаторы.

Кулич не должен быть слишком пышным, если вес мал. Избыточный объем может быть признаком того, что кулич изготовлен по ускоренной технологии — в него добавили разрыхлители и другие добавки. Если продукт маленький, но тяжелый, он может быть не пропечен.

Эксперты подчеркнули, что кулич — недешевый продукт за счет своей рецептуры. Качественный кулич среднего размера будет стоить в магазине не меньше 250–260 рублей. Если стоимость ниже — его классическая рецептура была удешевлена.