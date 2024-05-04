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Как выбрать правильный кулич на Пасху

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе куличей на Пасху. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что перед Пасхой за производство куличей берутся многие пекарни и предприятия общепита, однако далеко не все из них способны гарантировать надлежащее качество продукции, поэтому всегда лучше будет выбрать кулич, изготовленный крупным хлебозаводом.

При проверке срока годности стоит помнить, что куличи с натуральным составом обычно хранятся около двух недель. Некоторые изделия остаются свежими в течение месяца, но в этом случае стоит обращать внимание на их состав.

Среди допустимых ингредиентов эксперты назвали муку, яйца, сахар, соль, ванилин, дрожжи, маргарин и сливочное масло. В различных рецептах также добавляются изюм, цукаты, мармелад, орехи, кондитерская посыпка и ароматизаторы.

Кулич не должен быть слишком пышным, если вес мал. Избыточный объем может быть признаком того, что кулич изготовлен по ускоренной технологии — в него добавили разрыхлители и другие добавки. Если продукт маленький, но тяжелый, он может быть не пропечен.

Эксперты подчеркнули, что кулич — недешевый продукт за счет своей рецептуры. Качественный кулич среднего размера будет стоить в магазине не меньше 250–260 рублей. Если стоимость ниже — его классическая рецептура была удешевлена.

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