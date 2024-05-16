НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Трепангами и чумизой угощали на приеме в честь визита Путина в КНР

Источник:
ТАСС
457 0

Приглашенных на государственный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина, в том числе президента РФ Владимира Путина, угостили местными блюдами.

В частности, в меню были утиный бульон с беззубками, утка по-пекински, тушеный трепанг с луком, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, передает ТАСС с места событий.

Были и другие традиционные лакомства. Среди них — чумиза жареная (злаковое растение), пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша (бобовая культура), ванильный мусс, фрукты и мороженое.

Гостям предлагали как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Доступны были кофе, чай, китайские вина, крепкий алгокольный напиток маотай.


Еще по теме
С чем нельзя сочетать употребление шашлыка
Как выбрать правильный кулич на Пасху
Как сварить яйца на Пасху, чтобы они не треснули
Пять главных правил вкусного шашлыка
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Магнитная буря на Земле достигла пика
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Danilon

Это только часть демографической картины страны. А ещё не хватает водителей, сварщиков, строителей. Да,...

-Керя-

В загнивающих странах полицейские, врачи, учителя престижная профессия достойно оплачиваемая. Бюджет...

Asd10

А какое тут может быть ещё решение? Пострадавших лечить, мёртвых хоронить... Премия Дарвина форевер.

Asd10

"Сопряжение взаимодополняемых преимуществ" - это, млин, круто... 😜 Спичрайтер, убейся ап стену!