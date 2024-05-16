Трепангами и чумизой угощали на приеме в честь визита Путина в КНР

Приглашенных на государственный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина, в том числе президента РФ Владимира Путина, угостили местными блюдами.

В частности, в меню были утиный бульон с беззубками, утка по-пекински, тушеный трепанг с луком, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, передает ТАСС с места событий.

Были и другие традиционные лакомства. Среди них — чумиза жареная (злаковое растение), пельмени с креветками, сладкое пирожное из маша (бобовая культура), ванильный мусс, фрукты и мороженое.

Гостям предлагали как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Доступны были кофе, чай, китайские вина, крепкий алгокольный напиток маотай.