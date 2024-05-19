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Вред от жирной пищи оказался сильно преувеличен

Источник:
Sibnet.ru
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Отказ от сливочного масла, яиц и сметаны не поможет снизить уровень «плохого» холестерина, предупредила врач-терапевт, кардиолог Константин Иванов.

Человек не может обойтись без холестерина, так как из него строятся мембраны клеток, а также женские и мужские половые гормоны — эстроген и тестостерон. При этом, продолжил врач, с пищей в организм поступает всего 10-15% от общего объема холестерина, остальное организм вырабатывает сам.

«Поэтому все разговоры, что для снижения холестерина нужно отказываться от сливочного масла, яиц, сметаны — большая глупость», — сказал Иванов в интервью «Комсомольской правде».

Врач назвал несколько причин повышения уровня «плохого» холестерина. Первая из них связана с уменьшением выработки половых гормонов. Если в молодости большая часть холестерина уходит на их синтез, объяснил врач, то после 40-45 лет гормонов вырабатывается меньше и в организме остаются излишки холестерина.

Решить эту проблему может грамотная гормонозаместительная терапия, сказал врач.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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