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С чем нельзя сочетать употребление шашлыка

Источник:
«Известия»
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Врач-диетолог Татьяна Мещерякова посоветовала не употреблять горячий шашлык с холодными газировками и алкоголем.

«Холодные напитки снижают активность ферментов, гасят «огонь пищеварения», тем самым создают условия для появления неприятных ощущений в виде тяжести, распирания, повышенного газообразования», — объяснила «Известиям» диетолог.

По ее словам, помочь организму справиться с пищевой нагрузкой поможет теплая вода или травяные чаи. Они помогут усвоить излишне сухие кусочки мяса и решить проблему «сухоядения» (сухомятки).

Не стоит употреблять шашлык из красного мяса в сочетании с простыми углеводами (белый хлеб, сдоба, десерты, сладкие напитки, пакетированный сок), а также жирными соусами (в первую очередь, с майонезными). Это усложняет процесс пищеварения в силу различия времени и скорости расщепления продуктов, рассказала врач.

«Правильным будет добавить в меню большое количество свежих овощей (огурцы, томаты, болгарский перец, редис, зелень). Они создают благоприятные условия для усвоения мяса, обогащают клетчаткой, ферментами, добавляют сочности и вкуса», — пояснила Мещерякова.

Выбирая соусы, нужно отдавать предпочтение легким вариантам: на греческом йогурте, с добавлением специй, зелени, чеснока, либо на томатной основе (томаты со специями, луком, чесноком, острым перцем)

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Жизнь #Еда #Здоровье
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nicollaich

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scorpion2777

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mosquito__2010

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