Конопляное масло из Бурятии отправят в Китай

Фермер Тамир Шагдаров получил первую партию конопляного и рапсового масла, урожай отправят в Монголию и Китай, сообщает правительство Бурятии.

Масло фермер получил методом холодного отжима, оно отфильтровано и прошло все лабораторные исследования, которые показывают высокий качественный состав масла.

Специально проведенные исследования на предмет наличия каннабиоидов (наркотических веществ), показало содержание тетрагидроканнабидола менее 0,1%, как того требует существующее законодательство.



Урожай этого года, Тамир Шагдаров запланировал продать в Монголию и Китай в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



«В Бурятии техническая конопля показала урожайность в 5 центнеров с гектара — было посеяно 100 гектаров конопли и 10 гектаров рапса в экспериментальных целях. Результаты эксперимента, превысили по урожайности передовой регион в России по выращиванию конопли — Удмуртию, там урожайность составляет 4,7 центнера с гектара», — сказал глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.

Как отмечают в бурятском Минсельхозе, в коноплеводстве большой потенциал. При правильном подходе, открываются возможности в плане производства экологичных изделий и веществ —шпагаты, веревки, пакеты из конопли будут биологически разлагаемы, в отличие от пластика и целлофана.

Главный продукт получаемый после отжатия семян рапса — это рапсовое масло. Оно широко применяется в самых разных областях, в кулинарии, медицине, косметологии, металлургии, текстильной промышленности и др. Жмых после отжима идет на корм скоту.