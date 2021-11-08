Конопляное масло из Бурятии отправят в Китай

Фермер Тамир Шагдаров получил первую партию конопляного и рапсового
масла, урожай отправят в Монголию и Китай, сообщает правительство Бурятии.
Масло фермер получил методом холодного отжима, оно отфильтровано и прошло все лабораторные исследования, которые показывают высокий качественный состав масла.
Специально проведенные исследования на
предмет наличия каннабиоидов (наркотических веществ), показало содержание
тетрагидроканнабидола менее 0,1%, как того требует существующее
законодательство.
Урожай этого года, Тамир Шагдаров запланировал продать в Монголию и Китай в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«В Бурятии техническая конопля показала урожайность в 5 центнеров с гектара — было посеяно 100 гектаров конопли и 10 гектаров рапса в экспериментальных целях. Результаты эксперимента, превысили по урожайности передовой регион в России по выращиванию конопли — Удмуртию, там урожайность составляет 4,7 центнера с гектара», — сказал глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.
Как отмечают в бурятском Минсельхозе, в коноплеводстве
большой потенциал. При правильном подходе, открываются возможности в плане
производства экологичных изделий и веществ —шпагаты, веревки, пакеты из конопли
будут биологически разлагаемы, в отличие от пластика и целлофана.
Главный продукт получаемый после отжатия семян рапса — это рапсовое масло. Оно
широко применяется в самых разных областях, в кулинарии, медицине,
косметологии, металлургии, текстильной промышленности и др. Жмых после отжима
идет на корм скоту.