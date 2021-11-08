НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Конопляное масло из Бурятии отправят в Китай

Источник:
Sibnet.ru
327 1
Фото: Elsa Olofsson / CC BY 2.0

Фермер Тамир Шагдаров получил первую партию конопляного и рапсового масла, урожай отправят в Монголию и Китай, сообщает правительство Бурятии.

Масло фермер получил методом холодного отжима, оно отфильтровано и прошло все лабораторные исследования, которые показывают высокий качественный состав масла. 

Специально проведенные исследования на предмет наличия каннабиоидов (наркотических веществ), показало содержание тетрагидроканнабидола менее 0,1%, как того требует существующее законодательство.

Урожай этого года, Тамир Шагдаров  запланировал продать в Монголию и Китай в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«В Бурятии техническая конопля показала урожайность в 5 центнеров с гектара — было посеяно 100 гектаров конопли и 10 гектаров рапса в экспериментальных целях. Результаты эксперимента, превысили по урожайности передовой регион в России по выращиванию конопли — Удмуртию, там урожайность составляет 4,7 центнера с гектара», — сказал глава Минсельхоза Бурятии Галсан Дареев.  

Как отмечают в бурятском Минсельхозе, в коноплеводстве большой потенциал. При правильном подходе, открываются возможности в плане производства экологичных изделий и веществ —шпагаты, веревки, пакеты из конопли будут биологически разлагаемы, в отличие от пластика и целлофана.

Главный продукт получаемый после отжатия семян рапса — это рапсовое масло. Оно широко применяется в самых разных областях, в кулинарии, медицине, косметологии, металлургии, текстильной промышленности и др. Жмых после отжима идет на корм скоту.  

 
Еще по теме
Власти нашли способ сдержать рост цен на мясо
Россиянам подсказали способ правильно хранить кофе
Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию
Россия запретила ввоз турецких мандаринов
смотреть все
Бурятия #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярец без прав на «Жигулях» сбил начальника отдела ГИБДД
Крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр открыли в Улан-Удэ
Подпольный алкозавод накрыли под Новосибирском
Обломки Ан-12 доставят в Иркутск для экспертизы
Самое популярное
Путин подтвердил финальные испытания «неотвратимого оружия»
Древнее внеземное стекло нашли в пустыне
Российские военные «взяли на прицел» корабль США Mount Whitney
Жириновский предложил уроки секса в школах
Обсуждение (1)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
36
Путин заявил, что Крым — навсегда с Россией
33
Жириновский предложил уроки секса в школах
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
24
Байден заявил, что у Путина «тундра горит»
24
Украинский генерал пообещал устроить России кровавую баню
Sibnet.Ru