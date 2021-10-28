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Специальные радиочастоты выделят в России для беспилотников

Источник:
«Известия»
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Фото: Vlad Busuioc juvx / CC0

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может выделить специальные радиочастоты в диапазоне 6 ГГц для управления беспилотниками, говорится в проекте решения комиссии.

Это объясняется интенсивным расширением рынка таких воздушных судов. Ресурса тех диапазонов, которые используются в данный момент операторами беспилотников, уже не хватает, приводят «Известия» пояснительную записку к проекту,

В первую очередь гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц — на них же работает WiFi. Это создает помехи летательным аппаратам, особенно если в одном месте их собирается много. К тому же они могут использоваться только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности, сказано в документе

«Частоты 5850-6425 МГц с использованием специализированных мощных базовых станций позволят управлять дронами на расстоянии до десятков километров», — пояснил руководитель компании «Спектрум менеджмент» Вадим Поскакухин. До сих пор специальных частот для дронов не выделяли, добавил он.

Но в будущем выделение частот для беспилотников может создать проблему при внедрении интеллектуальных систем на автомобилях, которые планируется запускать в диапазоне 5850-5925 МГц, отметил эксперт.

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