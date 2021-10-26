Мальчик умер после выстрела школьника в Хакасии

Школьник нашел в сарае отцовскую винтовку, он случайно выстрелил четырехлетнего ребенка, врачи боролись за его жизнь, но спасти ребенка не удалось, сообщает СУ СК РФ по Хакасии.

По данным следствия, в июне 43-летний житель Усть-Абаканского района приобрел пневматическую винтовку. Он хранил ее в незапертом сарае.

В августе девятилетний сын мужчины позвал в гости четырехлетнего мальчика-соседа. Во время игры они зашли в сарай, где сын подозреваемого снял со стены винтовку и стал ее рассматривать и выстрелил в сторону, где находился младший мальчик.

С ранением в области головы ребенка доставили в «Абаканскую межрайонную клиническую больницу». Его лечили несколько месяцев, но спасти ребенка не удалось, он скончался 20 октября.

Решается вопрос о переквалификации действий подозреваемого мужчины на часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему грозит до двух лет лишения свободы.