НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Редкого горного барана пересчитают на Алтае и в Туве

Источник:
Sibnet.ru
265 0

Сотрудники природоохранных организаций России и Монголии по обеим сторонам границы посчитают алтайского горного барана (аргали) на территории республик Алтай и Тыва, сообщает пресс-служба представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

«Цель — уточнить численность единой группировки аргали на границе России и Монголии, состояние популяции и оценить эффективность природоохранных мер. Это возможно только при участии специалистов двух стран, так как аргали — мигрирующий вид, важно считать животных по обеим сторонам границы одновременно», — сказал старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Впервые в России для учета аргали эксперты будут использовать мобильное приложение NEXTGis Collector, которое разработано московской компанией. Вместо заполнения громоздких неудобных бумажных форм участники учета будут регистрировать данные нажатием на экран: это сократит время и сэкономит силы исследователей. В этом году кроме учета численности вида ученые и инспектора проведут антибраконьерские рейды.

Итоги учетов будут подведены в декабре 2021 года. По результатам природоохранники оценят эффективность природоохранных мероприятий. Главные угрозы для аргали в России: браконьерство ради трофея, изменение климата, изменения местообитаний. 

Алтайский горный баран — мигрирующий вид. По данным WWF, результаты последних полномасштабных международных учетов аргали 2019 года доказывают: численность группировки алтайского горного барана (аргали) в трансграничной зоне России и Монголии выросла на 166 особей с 217 года и составила 4841 особей.  

Еще по теме
Лисы пристрастились к тормозной жидкости
Двойня родилась у яка в бурятском Этномузее
Жители Барнаула выберут имя для детеныша рыси
Новосибирский зоопарк впервые выпустил в природу зайцев-беляков
смотреть все
Республика Алтай #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
РПЦ в Омске предложила запретить аборты
Сибирский регион вошел в топ экологически сознательных
Моль с «зебровым» окрасом открыли в Хакасии
Редкого горного барана пересчитают на Алтае и в Туве
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Создание новых городов в Сибири потребует времени
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
Создание новых городов в Сибири потребует времени
23
Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил
23
Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию
22
Дочь Кадырова стала министром
19
Власти разработают новый порядок въезда и выезда из России
Sibnet.Ru