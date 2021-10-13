Редкого горного барана пересчитают на Алтае и в Туве

Сотрудники природоохранных организаций России и Монголии по обеим сторонам границы посчитают алтайского горного барана (аргали) на территории республик Алтай и Тыва, сообщает пресс-служба представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

«Цель — уточнить численность единой группировки аргали на границе России и Монголии, состояние популяции и оценить эффективность природоохранных мер. Это возможно только при участии специалистов двух стран, так как аргали — мигрирующий вид, важно считать животных по обеим сторонам границы одновременно», — сказал старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Впервые в России для учета аргали эксперты будут использовать мобильное приложение NEXTGis Collector, которое разработано московской компанией. Вместо заполнения громоздких неудобных бумажных форм участники учета будут регистрировать данные нажатием на экран: это сократит время и сэкономит силы исследователей. В этом году кроме учета численности вида ученые и инспектора проведут антибраконьерские рейды.

Итоги учетов будут подведены в декабре 2021 года. По результатам природоохранники оценят эффективность природоохранных мероприятий. Главные угрозы для аргали в России: браконьерство ради трофея, изменение климата, изменения местообитаний.

Алтайский горный баран — мигрирующий вид. По данным WWF, результаты последних полномасштабных международных учетов аргали 2019 года доказывают: численность группировки алтайского горного барана (аргали) в трансграничной зоне России и Монголии выросла на 166 особей с 217 года и составила 4841 особей.