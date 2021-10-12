Mail.ru провел тотальный ребрендинг

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил о ребрендинге холдинга — теперь экосистема сервисов компании будет называться VK.

Добродеев отметил, такое название выбрали потому, что VK — самый узнаваемый и перспективный бренд холдинга. «VK появится в каждом продукте. Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK», — добавил руководитель компании.

Так, бывший сервис Boom теперь будет называться VK Музыка, «Юла» — VK Объявления, бывшая Lovina — VK Знакомства, а Worki — VK Работа. Одновременно компания обновила логотип «ВКонтакте» — он выглядит строже, а фирменный синий цвет стал более ярким и заметным.

Фото: © пресс-служба VK

При этом подчеркивается, что ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса, в бухучете или форме предоставления финансовой отчетности.