НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Mail.ru провел тотальный ребрендинг

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Фото: © vk.company

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев сообщил о ребрендинге холдинга — теперь экосистема сервисов компании будет называться VK.

Добродеев отметил, такое название выбрали потому, что VK — самый узнаваемый и перспективный бренд холдинга. «VK появится в каждом продукте. Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK», — добавил руководитель компании.

Так, бывший сервис Boom теперь будет называться VK Музыка, «Юла» — VK Объявления, бывшая Lovina — VK Знакомства, а Worki — VK Работа. Одновременно компания обновила логотип «ВКонтакте» — он выглядит строже, а фирменный синий цвет стал более ярким и заметным.

Фото: © пресс-служба VK

При этом подчеркивается, что ребрендинг не приведет к изменениям в операционной структуре бизнеса, в бухучете или форме предоставления финансовой отчетности.

Еще по теме
Приложение «Госуслуги.Авто» решило главную проблему водителей
Google усложнит авторизацию пользователям
Facebook объяснила причину глобального сбоя
Facebook, WhatsApp и Instagram «сломались» по всему миру
смотреть все
Технологии #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Предупреждающее об острой фазе COVID устройство создали в Новосибирске
Томский губернатор попросил смягчить требования к малым аэропортам
Автомобилистов Хакасии предупредили о снеге и гололедице
QR-коды введут в Новосибирской области
Самое популярное
Вышла игра Far Cry 6
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров заявил о попытках «разогреть» обстановку в Азии
Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами
Разрешение на оружие станет сложнее получить
Mail.ru провел тотальный ребрендинг
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
Создание новых городов в Сибири потребует времени
23
Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил
23
Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию
21
Новосибирцы больше других россиян хотели бы жить без работы
21
Дочь Кадырова стала министром
Sibnet.Ru