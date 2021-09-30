Суд по делу «Зимней вишни» признал руководство и пожарных виновными

Заводский районный суд Кемерова признал виновными всех восьмерых фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, — это руководство ТРЦ, сотрудники и пожарные.

Судья Николай Быданцев признал виновными:

гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Юлию Богданову;

технического директора комбината Георгия Соболева;

гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок;

руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко;

сотрудника той же компании, инженера противопожарной системы Александра Никитина;

сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина;

начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина;

начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина.

Богданова, Судденок и Соболев виновны в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Полозиненко и Никитин — в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших смерть двух и более человек.

Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре. Генин и Бурсин — в халатности, которая привела к гибели людей.

Самого строгого наказания — 14,5 года лишения свободы — гособвинение потребовало для гендиректора компании-владельца ТРЦ Богдановой. Самого мягкого — 5 лет и 6 лет колонии — для пожарных.

Чтение приговора продолжается.