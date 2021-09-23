Стоянку людей древнее фараонов Египта нашли в Бурятии

Самая древняя стоянка древнего человека неизвестного науке вида, жившего 33 тысячи лет назад, обнаружена в Тункинской долине в Бурятии, сообщила в соцсетях Пресс-секретарь в Администрация Тункинского района Республики Бурятия.

«На стоянке найдено несколько тысяч артефактов, костей бизона, изюбря, благородного оленя, пантеры, скребки, ножи, пластины, осколки из керамики, полудрагоценных, поделочных камней из сердолика, горного хрусталя — возрастом от 33 тысяч лет и старше. То есть люди, жившие на стоянке "Туяна" возрастом в 5-6 раз древнее, чем фараоны Египта», — сказал руководитель делегации археологов Иркутского госуниверситета Иван Бердников.

Гипотезу иркутских ученых о возрасте человеческой кости со стоянки недавно впервые подтвердили эксперты-палеогенетики из одного из ведущих научно-исследовательских институтов Общества Макса Планка в Мюнхене.

Ученые отметил, что смогут передать исторические сокровища Тункинскому району, если будет построен музейный комплекс, с ландшафтным дизайном и исторической реконструкцией, в соответствии с требованиями.

Такой музей с подлинными артефактами, старше во много раз египетских пирамид, послужит еще одним драйвером роста турпотока в Тункинскую долину.