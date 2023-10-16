Бывшая стоянка неандертальцев в Сибири получила виртуальный тур

Новосибирские археологи опубликовали новый виртуальный тур в пещеру Окладникова (Сибирячиху) в Алтайском крае, это самое восточное из известных мест обитания неандертальцев и уникальный объект, который позволяет реконструировать культуру древнего подвида людей, сообщает пресс-служба ИАиЭТ СО РАН.

Пещера представляет собой небольшой грот и серию маленьких узких галерей, в которых было обнаружено довольно много остатков материальной культуры неандертальцев и, что очень важно, антропологический материал.

Через несколько лет была найдена и вторая «неандертальская» пещера на Алтае, Чагырская, с очень похожим набором каменных орудий и также с антропологическими останками. Две пещеры сегодня входят в число опорных мировых объектов для изучения культуры неандертальцев.

Анализ каменной индустрии показал, что ближайшими родственниками «сибирячихинских» неандертальцев были не неандертальцы Денисовой пещеры, находящейся всего в 100 километрах отсюда, а носители микокской палеолитической культуры центральной и восточной Европы, обитавшие также в Крыму и на Кавказе.

Данные сравнительного анализа показывают, что по каким-то причинам потомки этой группы древних людей отправились во впечатляющее путешествие в 3-4 тысячи километров и дошли, в том числе, до северного Алтая. Это случилось около 50 тысяч лет назад.

Неандертальцы нашли на Алтае те же условия, к котором уже адаптировались: источник сырья для каменных орудий и места обитания диких лошадей и бизонов, на которых они хорошо умели охотиться. Посмотреть, как устроена пещера, можно в виртуальном туре.