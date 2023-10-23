Археологи в Хакасии нашли мастерскую возрастом 30 тысяч лет

Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН нашли на стоянке эпохи верхнего палеолита Сабаниха в Республике Хакасия участок, на котором производись разделка и утилизация охотничьей добычи, сообщает пресс-служба организации.

Памятник Сабаниха расположен на высоком участке левого берега Красноярского водохранилища, в 15 километрах от села Первомайское. В культурном слое стоянки было найдено несколько тысяч предметов, представленных как каменными артефактами, так и большим количество фрагментов костей северного оленя, а также изделиями из рога и кости, включая длинную более 5 сантиметров костяную иглу с проделанным ушком.

Сильная фрагментарность, а также наличие следов расщепления или резания на костях дают основание предположить, что на этом участке велась деятельность по первичной разделке и дальнейшей утилизации туш.

Большое количество среди орудий скребков, часто сломанных, и наличие иглы позволяют считать, что здесь могли также обрабатывать шкуры. Наличие предметов из рога и кости в сочетании с находками специфических долотовидных изделий и резцов может свидетельствовать об обработке костного материала.

Параллельно с этой деятельностью, на исследованном участке стоянки в древности изготавливались и подновлялись орудия из камня, о чем свидетельствует большое количество мелких каменных чешуек, найденных в слое. Сам культурный слой скорее всего сформировался за относительно короткий промежуток времени, возможно, менее чем за тысячу лет, в результате нескольких кратких эпизодов заселения, разделённых непротяжёнными хронологическими интервалами.

Стоянка Сабаниха-3 — уникальный памятник для территории Хакасии и Красноярского края, поскольку является единственным известным здесь объектом раннего верхнего палеолита с залеганием археологического материала in situ. Кроме того, найденная здесь игла с ушком в настоящее время может считаться наиболее древним изделием такого типа, известным в регионе.