Красноярец завел 11 сурикатов в квартире

Красноярец Игорь Чачило завел у себя дома 11 сурикатов возрастом от двух месяцев до семи лет, фотографии и видео он выкладывает на странице в Instagram.

В роликах красноярец показывает жизнь сурикатов, которая состоит из игр, ухаживания за потомством и добычи еды. Например, один из старших сурикатов Игорь стащил с кухни куриный окорочек. Добычу не стали забирать.

Сурикат — вид млекопитающих из семейства мангустовых. Распространен в Южной Африке. Они хищники, и основная их еда — насекомые и другие беспозвоночные. С удовольствием едят они и ящериц, и птичьи яйца, и мелких грызунов, и их детенышей. Обычно сурикаты содержатся в зоопарках.

Основные враги сурикатов в природе — хищные птицы, но полакомиться зазевавшейся сурикатой может любой наземный хищник, поэтому в природе сурикаты редко доживают до 7–8 лет. В неволе зверьки живут в среднем значительно дольше: максимальный зарегистрированный срок жизни — 12 лет и 6 месяцев.