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Красноярец завел 11 сурикатов в квартире

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярец Игорь Чачило завел у себя дома 11 сурикатов возрастом от двух месяцев до семи лет, фотографии и видео он выкладывает на странице в Instagram.

В роликах красноярец показывает жизнь сурикатов, которая состоит из игр, ухаживания за потомством и добычи еды. Например, один из старших сурикатов Игорь стащил с кухни куриный окорочек. Добычу не стали забирать.

Сурикат — вид млекопитающих из семейства мангустовых. Распространен в Южной Африке. Они хищники, и основная их еда — насекомые и другие беспозвоночные. С удовольствием едят они и ящериц, и птичьи яйца, и мелких грызунов, и их детенышей. Обычно сурикаты содержатся в зоопарках.

Основные враги сурикатов в природе — хищные птицы, но полакомиться зазевавшейся сурикатой может любой наземный хищник, поэтому в природе сурикаты редко доживают до 7–8 лет. В неволе зверьки живут в среднем значительно дольше: максимальный зарегистрированный срок жизни — 12 лет и 6 месяцев.

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Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

Danilon

Я голосовал против Единой России. Это атака на избирательную систему России ?

Иркут 69

Опять тонны "голосоаваших" за едросов (Тена, Якубовского, Красноштанова) Это уже сынки. Они уже отметились...

Uynachalnica

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