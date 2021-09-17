Жена Шумахера раскрыла потраченную на его лечение сумму

Коринна Шумахер, супруга семикратного победителя «Формулы-1» Михаэля Шумахра, рассказала в документальном фильме Netflix, в какую сумму обошлось его лечение.

Семья потратила на медицинские процедуры, которые проходил Шумахер в Швейцарии и на Майорке, 20 миллионов фунтов стерлингов (более 2 миллиардов рублей). Также Коринна сообщила, что ее супруг продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии, он окружен заботой семьи.

По ее словам, Шумахер так и не восстановил дееспособность. «Я скучаю по Михаэлю каждый день. И не только я. Это дети, отец, все его окружение. Думаю, почему это произошло с нами. Но все-таки он с нами. Думаю, это придает нам силы», — рассказала она и расплакалась.

Шумахер получил черепно-мозговую травму в 2013 году, катаясь на горных лыжах в Альпах. Он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года гонщик восстанавливается на собственной вилле на берегу Женевского озера.