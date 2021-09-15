Россия наказала Twitter и Facebook

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 21 миллионов рублей, Twitter — на 5 миллионов, Telegram — на 9 миллионов рублей, сообщила пресс-служба.

«Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 21 миллион рублей», — сказали ТАСС в суде.

Мировой суд Москвы также оштрафовал Twitter на 5 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, теперь общая сумма штрафов составила более 45 миллионов рублей.

Мессенджер Telegram оштрафован на 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, общая сумма штрафов составила 35 миллионов рублей.

Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.