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#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Планшеты впервые получат российский процессор

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Массовое производство планшетов на российском процессоре «Скиф» стартует в 2022 году, выпуском займется компания «Электронные вычислительно-информационные системы».

Процессор «Скиф» подходит для использования не только в смартфонах и планшетах, но и в «умных» камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации, пишет РБК.

По своим характеристикам процессор «Скиф» будет соответствовать уровню процессоров смартфона iPhone 6 и планшета iPad Air. Данные устройства Apple были представлены в 2014 и 2013 годах соответственно.

Ожидается, что первое коммерческое устройство с российским процессором в середине следующего года покажет компания ICL, к концу 2022 года его представит еще один производитель — «БайтЭрг». Обе фирмы рассчитывают развернуть серийное производство.

Тема: Человек и компьютер
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