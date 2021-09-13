Планшеты впервые получат российский процессор

Массовое производство планшетов на российском процессоре «Скиф» стартует в 2022 году, выпуском займется компания «Электронные вычислительно-информационные системы».

Процессор «Скиф» подходит для использования не только в смартфонах и планшетах, но и в «умных» камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации, пишет РБК.

По своим характеристикам процессор «Скиф» будет соответствовать уровню процессоров смартфона iPhone 6 и планшета iPad Air. Данные устройства Apple были представлены в 2014 и 2013 годах соответственно.

Ожидается, что первое коммерческое устройство с российским процессором в середине следующего года покажет компания ICL, к концу 2022 года его представит еще один производитель — «БайтЭрг». Обе фирмы рассчитывают развернуть серийное производство.