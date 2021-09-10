НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Тайну «молочной» реки раскрыли в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
413 1

Приток Мэргэн Шоно в Бурятии называют «молочной рекой» из-за ее белого цвета, причиной необычной окраски стала химическая реакция, сообщает Бурприроднадзор.

Специалисты взяли лабораторные анализы проб воды из «молочной» речки в Закаменском районе Бурятии, они будут готовы через неделю.

«Бурприроднадзор произвел забор проб воды из притока реки Джида — Мэргэн Шоно. В самом притоке вода чистая. В приток Мэргэн Шоно втекает ручей из бывших штолен вольфрам-молибденового комбината. Вода из этого ручья имеет красноватый цвет. При соединении притока и ручья образуется химическая реакция, и начинается «молочная» река», — говорится в сообщении.

Фотография необычной речки появилась в соцсетях на днях. Местные жители давно знают про особенности этой речки. Животные из этой речки воду не пьют.

Еще по теме
Медведь в Кузбассе задрал грибника
Енисей загрязнили нефтепродуктами
Аварийная сигнализация сработала на МКС
Подсудимая заявила о гранатомете в сумке и заставила эвакуировать суд
смотреть все
Бурятия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нападающий «Сибири» Алексей Кручинин оказался поклонником КиШа
Локоть объявил Новосибирск городом для пешеходов
Владимир Пресняков выступит на Дне города в Омске
Новосибирец предстанет перед судом за убийство из 90-х
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Путин потрясен гибелью главы МЧС
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

украина это террористическо-фашистское недогосударство!

velam

Так то Крым вернулся в Россию, Украинским он никогда не-был.

ponhik78

Да нет, нам тогда лучше Хоккайдо забрать. Русские поселения там появились раньше японских.

Fire and Wasser

Если сейчас в какую-нибудь очень популярную выгребную яму ( твитеры, фейсбуки, телеграмы и прочую кучу...
Sibnet.Ru