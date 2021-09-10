Тайну «молочной» реки раскрыли в Бурятии

Приток Мэргэн Шоно в Бурятии называют «молочной рекой» из-за ее белого цвета, причиной необычной окраски стала химическая реакция, сообщает Бурприроднадзор.

Специалисты взяли лабораторные анализы проб воды из «молочной» речки в Закаменском районе Бурятии, они будут готовы через неделю.

«Бурприроднадзор произвел забор проб воды из притока реки Джида — Мэргэн Шоно. В самом притоке вода чистая. В приток Мэргэн Шоно втекает ручей из бывших штолен вольфрам-молибденового комбината. Вода из этого ручья имеет красноватый цвет. При соединении притока и ручья образуется химическая реакция, и начинается «молочная» река», — говорится в сообщении.

Фотография необычной речки появилась в соцсетях на днях. Местные жители давно знают про особенности этой речки. Животные из этой речки воду не пьют.