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Дважды вакцинированный глава Бурятии заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заразился коронавирусом, хотя до этого привился, сообщил он в соцсетях.

«Сюрприз у меня, ковид подхватил, хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть, а самочувствие в целом нормальное, только нос немножко гундит», — рассказал Цыденов в обращении в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что температуры нет, обоняние и вкус тоже работают. Он также сказал, что что последний раз тест на коронавирус сдавал на Восточном экономическом форуме 2 сентября, результат был отрицательный.

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