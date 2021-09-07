НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

МЧС показало видео тушения ледокола на учениях в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
436 0

Первые масштабные учения в Арктике начались во вторник, спасатели в Дудинке потушили условный пожар на ледоколе и ликвидировали условный разлив дизельного топлива на нефтебазе, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В учениях задействованы семь регионов – от Мурманской области до Чукотского автономного округа. особенностью Арктического региона является отдаленность, сложные природно-климатические условия и ограниченная транспортная доступность. Все это может влиять на масштаб возможных ЧС и их последствий, и поэтому МЧС России уделяет этой территории большое внимание.

В Дудинском порту подразделения ликвидировали условный пожар на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем опасные химические вещества. Там, вследствие аварии, началась утечка хлора. Тушение пожара произведено в том числе с помощью разработки — переносного устройства пожаротушения «УДАВ-10».

На крупной нефтебазе, по легенде, произошел взрыв паровоздушной смеси, находящейся под крышей вертикального стального резервуара объемом 5 тысяч кубометров с последующим горением нефтепродуктов.

Для эффективного тушения такого сложного пожара впервые привлечено уникальное лазерное оборудование – созданное им технологическое отверстие в стенке резервуара позволило роботам подать огнетушащие вещества прямо в цистерну. Ускорило ликвидацию условной ЧС также применение опытных образцов вездеходов «Бурлак» и «Пурга» с лафетными установками для подачи пены.

Параллельно на нефтебазе при перекачке нефтепродуктов в резервуарный парк произошел условный разлив дизельного топлива с последующим попаданием в акваторию реки Енисей. 

Для локализации специалистами применена специальная подпорная стенка с сорбирующими боновыми заграждениями. Оперативно осуществлены сбор нефтепродукта с водной поверхности скиммером и перекачка в сборно-каркасные емкости, а также работы по сбору загрязненного грунта.

Еще по теме
Две десятилетние школьницы пропали в Кузбассе
Прокат электросамокатов загорелся ночью в Новосибирске
Врач в томском кафе спас подавившегося посетителя. ВИДЕО
Два человека погибли в драке в исправительной колонии
смотреть все
Красноярск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Енот-блогер побывал в Иволгинском дацане в Бурятии
Опубликовано видео с места убийства девочек в Кузбассе
Расследовано дело попутчиков парня, которого застрелил полицейский
Больше половины новосибирских школьников решили связать жизнь с IT
Самое популярное
Первый тизер раскрыл сюжет четвертой «Матрицы»
Газманов создаст для новосибирца уникальную песню в шоу «Голос 60+»
Миронов заявил о возвращении к нищете 90-х
Японцы призвали начать войну с Россией ради Курил
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин ушел в тайгу вместе с Шойгу
Последнюю трубу уложили в газопровод «Северный поток 2»
Депутат запустил дискуссию о возвращении зимнего и летнего времени
Электромобилям дадут поблажки на дорогах
О самом главном
Что принесет первое новолуние осени?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

paramedic

При СССР в Сибири давали бесплатные квартиры, только этим и могли заманить молодых специалистов.А тут,...

лачинов

Да не может быть!!! У нас же продолжительность жизни несказанно выросла за последние годы. Вон даже пенсионный...

corrector

"Новые города построены для удобства жителей. Здесь есть современные заводы, которые с выгодой перерабатывают...

max5

ещё поднимите пенсионный возраст и получите дополнительную смертность "трудоспособного" населения
Sibnet.Ru