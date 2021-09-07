МЧС показало видео тушения ледокола на учениях в Арктике

Первые масштабные учения в Арктике начались во вторник, спасатели в Дудинке потушили условный пожар на ледоколе и ликвидировали условный разлив дизельного топлива на нефтебазе, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В учениях задействованы семь регионов – от Мурманской области до Чукотского автономного округа. особенностью Арктического региона является отдаленность, сложные природно-климатические условия и ограниченная транспортная доступность. Все это может влиять на масштаб возможных ЧС и их последствий, и поэтому МЧС России уделяет этой территории большое внимание.

В Дудинском порту подразделения ликвидировали условный пожар на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем опасные химические вещества. Там, вследствие аварии, началась утечка хлора. Тушение пожара произведено в том числе с помощью разработки — переносного устройства пожаротушения «УДАВ-10».

На крупной нефтебазе, по легенде, произошел взрыв паровоздушной смеси, находящейся под крышей вертикального стального резервуара объемом 5 тысяч кубометров с последующим горением нефтепродуктов.

Для эффективного тушения такого сложного пожара впервые привлечено уникальное лазерное оборудование – созданное им технологическое отверстие в стенке резервуара позволило роботам подать огнетушащие вещества прямо в цистерну. Ускорило ликвидацию условной ЧС также применение опытных образцов вездеходов «Бурлак» и «Пурга» с лафетными установками для подачи пены.

Параллельно на нефтебазе при перекачке нефтепродуктов в резервуарный парк произошел условный разлив дизельного топлива с последующим попаданием в акваторию реки Енисей.

Для локализации специалистами применена специальная подпорная стенка с сорбирующими боновыми заграждениями. Оперативно осуществлены сбор нефтепродукта с водной поверхности скиммером и перекачка в сборно-каркасные емкости, а также работы по сбору загрязненного грунта.