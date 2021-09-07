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Новый урановый рудник появится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «ППГХО»

Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского (входит в Росатом) планирует с 2026 года начать добычу урана на новом руднике №6, сообщил гендиректор компании Иван Киселев.

Стоимость проекта по строительству всей инфраструктуры рудника составляет 18 миллиардов рублей, сообщил ТАСС Киселев. Среднее содержание урана в руде на Аргунском и Жерловском месторождениях выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства до 2056 года.

Общие запасы урана на Аргунском и Жерловском месторождениях, которые будут осваиваться на этом руднике, составляют 40,9 тысяч тонн, руды — 25,3 миллионов тонн. Первоначальная мощность рудника будет 350 тысяч тонн руды в год.

Это предприятие — крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, самое большое многопрофильное горнодобывающее предприятие Забайкальского края.

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