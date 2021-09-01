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Смотровая площадка появится на территории хакасского памятника «Уйтаг»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Смотровая площадка, указатели на экотропе, ограждения из сетки с камнями внутри появятся на особо охраняемой природной территории памятника природы «Уйтаг» в Хакасии, сообщает правительство Хакасии.

Проект рассчитан на три месяца и завершится в октябре. Для апробации экотропы и объектов созданной базовой инфраструктуры проведут экскурсии с участием основной целевой аудитории — школьники от 11 до 16 лет.

«Реализация проекта позволит удовлетворить основные запросы целевых групп на комфортное посещение памятника природы, упорядочить турпотоки, сохранить ценные объекты палеофлоры, минимизировать деградацию растительности, сохранить популяции редких видов растений», — рассказал руководитель региональной общественной экологической организацией «ЭкоСреда» Роман Торин.

По мнению специалистов, последующим эффектом от реализации проекта будет привлечение постоянного туристического потока, который станет предпосылкой для создания объектов коммерческой инфраструктуры: пунктов питания, базы отдыха, что впоследствии может иметь положительный социально-экономический эффект для местного населения.

Ежегодно особо охраняемую природную территорию посещают около 2 тысяч туристов.

Памятник природы «Уйтаг» образован для сохранения уникальных объектов палеофлоры (растения прошлых геологических эпох, остатки которых встречаются в отложениях земной коры) каменноугольного периода, имеющих возраст около 400 миллионов лет.

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Смотровая площадка появится на территории хакасского памятника «Уйтаг»
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