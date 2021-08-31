Новосибирец выиграл золото Паралимпиады в беге

Фото: © Новосибирский центр спортивного мастерства
Легкоатлет с нарушением зрения Антон Кулятин стал обладателем золотой медали Паралимпиады в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров, сообщает Новосибирский центр спортивного мастерства.
Кулятин преодолел 1,5 тысячи метров за 3 минуты 54,04 секунды. Ему исполнилось 30 лет.
«Антон Кулятин в свой день рождения сделал шикарный подарок всем! Завоевал золото Паралимпийских игр!», — говорится в сообщении.
В этом году новосибирец становился также чемпионом Европы с европейским рекордом.
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