Новосибирец выиграл золото Паралимпиады в беге

Легкоатлет с нарушением зрения Антон Кулятин стал обладателем золотой медали Паралимпиады в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров, сообщает Новосибирский центр спортивного мастерства.

Кулятин преодолел 1,5 тысячи метров за 3 минуты 54,04 секунды. Ему исполнилось 30 лет.

«Антон Кулятин в свой день рождения сделал шикарный подарок всем! Завоевал золото Паралимпийских игр!», — говорится в сообщении.

В этом году новосибирец становился также чемпионом Европы с европейским рекордом.