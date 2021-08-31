НАВЕРХ

Новосибирец выиграл золото Паралимпиады в беге

Источник:
Sibnet.ru
318 0
Фото: © Новосибирский центр спортивного мастерства

Легкоатлет с нарушением зрения Антон Кулятин стал обладателем золотой медали Паралимпиады в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров, сообщает Новосибирский центр спортивного мастерства.

Кулятин преодолел 1,5 тысячи метров за 3 минуты 54,04 секунды. Ему исполнилось 30 лет.

«Антон Кулятин в свой день рождения сделал шикарный подарок всем! Завоевал золото Паралимпийских игр!», — говорится в сообщении.

В этом году новосибирец становился также чемпионом Европы с европейским рекордом.

Еще по теме
Уроженка Приангарья Джессика Лонг завоевала золото на Паралимпиаде
Путин поздравил алтайского паралимпийца Жданова с победой
Алтайский пловец установил второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Бурятия подарит квартиру чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
22.08.2021 21:04
info.sibnet.ru
Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи
17.08.2021 17:58
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (0)
Картина дня
Американские войска полностью покинули Афганистан
Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке
Шойгу оценил возрождение региональной авиации
Шаманы попросили официального признания
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

Существует достаточно различных средств определения входящего номера... Но периодически нежелательные...

urbasik

Одобряю!А то ночной западный рёв всех достал.Зимой когда окна в человейниках закрыты хоть попа иллариона...

Danilon

Мы давно начеку ! Но лично меня американцы никак не могут вывезти в США ! Никак поймать не могут. Буду...

a-n-atol

кто громче орёт держи вора тот и украл.....
Sibnet.Ru