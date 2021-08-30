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Новосибирск и Омск оказались худшими по качеству среды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск и Омск оказались в конце рейтинга Минстроя РФ, в котором оценивается качество городской среды в мегаполисах, сообщается на сайте ведомства.

«Индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериями качества городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого типа пространства по каждому из критериев одного ключевого индикатора. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов», — говорится в сообщении.

Новосибирск набрал 166 баллов и занял третье место с конца. Два последних места заняли Омск (113 баллов) и Волгоград (159 баллов). Максимально каждый город мог набрать 360 баллов.

Лучшими мегаполисами страны по качеству городской среды ожидаемо стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

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Новосибирск #Город
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