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Алтай и Байкал попали в десятку курортов с экстремальными маршрутами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Алексей Курлов

Туристы выбрали самые экстремальные маршруты России, где приходится прыгать, лазить по мокрым камням, скользить по грязи и переходить реки по тонким бревнам, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В топ-10 экстремальных маршрутов вошли курорты Алтая (седьмое место), Байкала (девятое место) и Красноярского края (десятое место).

Самый экстремальный маршрут, по мнению туристов, — Ялта. Его выбрали 19% опрошенных. На втором месте Камчатский край (16%), на третьем — Карачаево-Черкессия (13%). Также были названы Сочи, Карелия, Мурманская область и Кисловодск.

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Топ комментариев

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....
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