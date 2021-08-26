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Банки введут идентификацию по рисунку вен

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Банки дополнят Единую биометрическую систему новой опцией — клиентов станут идентифицировать по рисунку вен на ладонях, сообщает пресс-служба Банка России.

Центробанк рассматривает биометрическую идентификацию по венам на ладони как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации в ЕБС (по голосу и лицу).

«Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин. Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность», — рассказали «Российской газете» в ЦБ.

Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк. «Этот тип биометрической аутентификации максимально надежен, поскольку рисунок кровеносных сосудов строго индивидуален и не меняется на протяжении всей жизни. Такой тип аутентификации исключает несанкционированный доступ к сейфовым ячейкам со стороны других лиц», — отметили в банке.

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