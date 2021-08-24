WhatsApp упростит проведение платежей в мессенджере

Разработчики мессенджера WhatsApp упростили процесс отправки денежных средств через платежную систему WhatsApp Pay.

В программе появилась отдельная кнопка, позволяющая совершить быстрый перевод средств. Пока нововведение доступно в бета-версии приложения, однако в ближайшее время обновление станет доступно всем пользователям.

Сейчас для отправки денежных средств пользователям WhatsApp требуется зайти на страницу действий в чате и выбрать соответствующую опцию. Дополнительная кнопка в основном окне чата сделает процедуру проще.

Сервис WhatsApp Pay построен на основе платформы Unified Payments Interface, которая также является базой для других подобных сервисов, в том числе Google Pay и Flipkart PhonePe. Он подходит для бесплатной и быстрой отправки и получения денежных средств.