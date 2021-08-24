Одна из обвиняемых по делу «Зимней вишни» заявила о надежности ТРЦ

Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (основной собственник «Зимней вишни») Юлия Богданова заявила в последнем слове, что не знала о неисправности пожарной сигнализации.

«Я была уверена в надежности ТРЦ. Я частично признала свою вину. Не прошу меня оправдать, я доверяю объективности суда. В случае вынесения приговора прошу учесть полное возмещение ущерба 18 потерпевшим, состояние моего здоровья и несовершеннолетнего ребенка», — цитирует «Интерфакс» Богданову.

Экс-руководитель обвиняется по части 3 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Гособвинение запросило для нее 14 лет и шесть месяцев лишения свободы.

По версии следователей, Богданова знала о неисправности пожарной сигнализации ТРЦ и о других нарушениях пожарной безопасности и не приняла мер для их устранения.

Пожар в торгово-развлекательном центре произошел в марте 2018 года. Погибли 60 человек. В Кузбассе рассматривается четыре уголовных дела, по которым обвиняются 15 фигурантов.