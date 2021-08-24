Красноярцы принесли цветы на место памятника «Бременские музыканты»

Красноярцы принесли цветы на место, откуда убрали памятник «Бременские музыканты», вместо него поставят стелу «Город трудовой доблести».

В сквере у ДК имени 1 Мая демонтировали скульптуру «Бременские музыканты». На этом месте установят стелу «Город трудовой доблести». Жители недовольны демонтажом памятника, с которым у них связаны хорошие воспоминания. Они уверены, что стелу можно было поставить в другое место. Жители принесли цветы на место памятника.

«Бременских утащили. Как будто после вандалов. То, что радовало жителей, обустраивалось годами, десятилетиями — уничтожили в один миг. И дело не только в Бременских музыкантах. Здесь планировали скейтпарк. Планировали сделать набережную, где можно гулять. Скейтпарку тоже можно сказать "пока": где-то читала, что он со стелой не сочетается», — написала жительница Красноярска на странице в Facebook Елена Скуратова.